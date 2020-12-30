Среда, 30 Декабря 2020 19:17

АрмИнфо.Уважаемые клиенты!Последним рабочим днем 2020 года Банк ВТБ (Армения) объявляет 30-ое декабря. Все 73 филиала Банка будут работать 30-ого декабря полным рабочим днем.

Первым рабочим днем 2021 года будет 8-ое января, начиная с 09:15. 9-ого января будут полноценно работать филиалы, которые работают 6-идневным графиком.

31-го декабря 2020 года Банк ВТБ (Армения) предоставляет клиентам уникальную возможность - осуществлять новогодние покупки в рассрочку с 9:00 утра до 16:00 в более чем 300 торговых точках - партнеров Банка по всей территории Армении.

Даты погашений по всем кредитным продуктам на период 31.12.2020-07.01.2021гг. будут автоматически перенесены на 8-ое января 2021 года.

В новогодние праздники можно воспользоваться каналами дистанционного обслуживания Банка, которые позволят осуществить необходимые банковские операции в нерабочие дни.

В праздничные дни Контактный центр Банка будет работать в режиме 24/7. Полноценное банковское/транзакционное обслуживание клиентов Контактный центр будет осуществлять 31-ого декабря, 4-ого и 7-ого января 2021г. – это выплата денежных переводов на карты и все виды безналичных банковских транзaкций посредством услуг Видео Банк и Телефон банк.

Все транзакции, осуществлённые через Мобильный/Интернет банк в период с 19:00 30.12.2020г. по 07.01.2021г. (включительно) будут осуществляться в онлайн режиме.

Банк ВТБ (Армения) предлагает также воспользоваться услугами платежных терминалов Telcell, EasyPay Idram, Mobidram, размещенных в зонах самообслуживания клиентов 24/7 по всей территории Армении, которые позволят пополнять банковские/карточные счета и депозиты, погашать кредиты, отправлять заявки на получение денежных переводов на карту и осуществлять оплату за более чем 300 услуг. При этом:

все карточные операции фактически будут осуществляться в режиме онлайн согласно следующему графику: с понедельника по пятницу- с 09:00 до 19:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в остальное время - на следующий банковский день, в 09:00.

все остальные операции по счетам, кредитам и депозитам будут обрабатываться Банком в зависимости от даты их реализации по следующему графику:

- сделки, осуществленные с 19:00 30.12.2020 по 16:00 31.12.2020, будут фактически осуществляться 31-го декабря 2020г.

- сделки, осуществленные с 16:01 31.12.2020 по 19:00 03.01.2021, будут фактически осуществляться 3-го января 2021г.

- сделки, осуществленные с 19:01 03.01.2021 по 19:00 04.01.2021, будут фактически осуществляться 4-го января 2021г.

- сделки, осуществленные с 19:01 04.01.2021 по 19:00 07.01.2021, будут фактически осуществляться 7-го января 2021г.

Кроме всего, в нерабочие дни, кроме основных функций банкоматов Банка, возможно осуществление пополнения карточных счетов в режиме онлайн через банкоматы с функцией cash-in.

Более подробную информацию о дистанционных услугах Банка можно получить на сайте https://www.vtb.am/ru/remote-control или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.