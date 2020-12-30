Среда, 30 Декабря 2020 14:38

АрмИнфо. В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews Миграна Акопяна возбуждено уголовное дело за призывы к насилию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно источнику, ранее на сайте было размещено интервью Миграна Акопяна, в котором последний, ссылаясь на пример Николае Чаушеску, публично оправдал насилие. Миграну Акопяну предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.2 Уголовного кодекса РА (публичные призывы к

применению насилия, публичное оправдание пропаганды насилия).

В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде.