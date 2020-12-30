Среда, 30 Декабря 2020 14:30

АрмИнфо. Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике. Об этом в интервью <Арменпресс> заявил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Те участки действующих дорог, которые остаются за пределами Армении, нуждаются в альтернативных путях. В этой связи он отметил, что при посредничестве губернатора Сюника, были проведены обсуждения, в результате которого принято решение реконструировать дорогу Татев- Ахван-Капан.

По его словам, это альтернативная дорога, ведущая в Капан, строительные работы которой в 2020 году были проведены на участке протяженностью 12,5 км. В этом же контексте министр отметил, что с 2016 по 2018 год были завершены строительные работы на этом участке протяженностью в 6 км. <Решение о туристическом участке дороги было принято до нас, мы обеспечили ее продолжительность>, - подчеркнул Папикян. Вместе с тем он сообщил, что порядка 21 км этой дороги будет отремонтировано уже в 2021 году.

<Учитывая нынешние реалии, мы, при выполнении проектных работ вносим определенные изменения и в стандарты, чтобы порядок, ширина дороги были пересмотрены. Чтобы в результате мы получили дорогу, по которой при необходимости могли пройти и грузовые машины>, - сказал министр.

В общей сложности, по словам Папикяна, в 2020 году в Армении на госсредства были построены дороги межгосударственного и общинного значения протяженностью 400 км. В рамках субвениционных программ были отремонтированы дороги протяженностью 150 км. <Таким образом, за текущий год в Армении было отремонтировано 550 км дорог>, - сказал он.