Среда, 30 Декабря 2020 14:29

АрмИнфо. Продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом по делу о записи бывшим высокопоставленным офицером полиции РА Саятом Шириняном, содержащей публичные призывы к насилию.

Согласно сообщению пресс-службы СК РА, на основании полученных достаточных доказательств ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.2 Уголовного кодекса РА (публичные призывы к насилию, публичное оправдание пропаганды насилия).

В качестве меры предосторожности в отношении него была выбрана подписка о невыезде.

Напомним, что 24 декабря суд освободил из-под стражи полковника полиции Саята Шириняна, задержанного за призывы к применению насилия. Задержание полковника было признано необоснованным, и он был освобожден из-под стражи в зале суда. Ранее Шириняна задержали на основе его сообщения в Facebook. В письме одной из своих знакомых он писал, что если бы был руководителем движения оппозиции, то пошел бы на конкретные шаги. "Я не осуждаю организаторов, несмотря на то, что они избегают кровопролития. Однако уже очевидно, что без кровопролития невозможно", - написал Ширинян