Среда, 30 Декабря 2020 14:22

АрмИнфо.Арестован заместитель командира одной из воинских частей, подполковник А.В. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

Согласно источнику, подполковник подозревается в том, что во время войны в Арцахе он дал приказ, из-за которого погибли 18 военнослужащих, еще один военнослужащий получил ранения.

Как оказалось, отец погибшего военнослужащего Х.О. обратился с письмом к Генеральному прокурору Артуру Давтяну, в котором сообщил, что в период боевых действий узнал об отправке его сына в Арцах, и на своей машине отправился туда, чтобы поддержать личный состав. Отец военнослужащего 9 октября увидел, как подполковник А.В. несмотря на то, что слышал звук вражеского беспилотника приказал усадить военнослужащих в машину и продолжить движение. В результате машина попала под обстрел, 18 человек погибли, один получил ранения. Также ранения получил отец погибшего военнослужащего и находившейся в его машине глава инженерно-саперной службы.

Артур Давтян направил письмо в Следственный комитет Армении, где было установлено, что военнослужащие должны были отправиться в село Тили Горадизского района Арцаха. Заместитель командира воинской части заявил, что беспилотник является проблемой ПВО. На основании полученных данных подполковнику А.В. предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями во время военного положения, повлекшее за собой тяжкие последствия. В тот же день в суд было предъявлено ходатайство об аресте А.В., которое было удовлетворено.