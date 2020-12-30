Среда, 30 Декабря 2020 14:11

АрмИнфо. Министр здравоохранения РА Арсен Торосян первым в Армении вакцинировался российской вакциной Sputnik V. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

В ведомстве напомнили, что еще 21 ноября 2020 года в филиале "Референс лабораторный центр" Министерства здравоохранения РА во время торжественной церемонии открытия передвижной лаборатории, подаренной Федеральной службой по защите прав потребителей и благополучия человека России, министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал Армении образцы вакцины Sputnik V против коронавирусной болезни (COVID-19).

Учитывая тот факт, что в период клинических испытаний вакцина Sputnik V продемонстрировала соответствие требованиям безопасности и эффективности, она, тем не менее, на тот момент еще не была зарегистрирована. "Для укрепления доверия среди населения и во избежание возможных манипуляций, первыми вакцинировались руководящий состав Министерства здравоохранения во главе с министром Арсеном Торосяном. Нужно отметить, что среди вакцинированных никаких поствакцинальных реакций не наблюдалось и самочувствие у всех хорошее. В очередной раз, отмечая важность роли вакцины в профилактике коронавирусной болезни, Министерство здравоохранения выражает глубокую признательность Российской Федерации за взаимовыгодное сотрудничество в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19, и надеется на долгосрочное сотрудничество, во благо общественного здравоохранения в обеих странах", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РА.