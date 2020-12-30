Среда, 30 Декабря 2020 13:59

АрмИнфо. Европейский Союз приложит все возможные усилия, чтобы поддержать Армению в этот сложный период. Об этом говорится в новогоднем обращении к народу Армении главы делегации ЕС в РА, посла Андреа Викторин.

"Все мы приближаемся к периоду праздников, когда обычно собираемся с любимыми вкусно поесть, обменяться подарками, навещаем своих близких и друзей. Думаю, в этот раз празднование будет совсем другим. Мы заканчиваем этот год, столкнувшись с трагическими событиями, которые очень сильно повлияли на Армению и ее народ. Во время пандемии COVID - 19 были потеряны жизни, здоровье и экономическая безопасность. В ходе войны в Нагорном Карабахе были потеряны жизни и чувство стабильности. Мое сердце полно печали и сострадания к тем, кто потерял своих близких. Мне сложно об этом говорить, но мы знаем, что трудности еще не прошли", - говорится в обращении.

Посол отметила, что сегодня в Армении 90 тысяч вынужденных переселенцев, у которых не будет возможности провести отпуск в своих домах. Есть также 20 тысяч принимающих семей, которые открыли свои двери для тех, кто бежал от войны, демонстрируя гостеприимство в эти трудные времена. "Есть местные и международные организации, которые помогают, чем могут, а также тысячи медицинских работников, учителей, полицейских и других, кто рискуют своим здоровьем, чтобы спасти жизни во время все еще продолжающейся пандемии. Их сила и решимость заслуживают большего, чем просто восхищение. С самого начала пандемии мы много работали над смягчением ее последствий. Мы объединились с местными организациями, чтобы раздать посылки с продуктами питания и предметы гигиены тем, у кого нет доступа к основным средствам, планшеты детям, чтобы они могли продолжить обучение дома. Вместе с нашими государствами-членами мы доставили медицинское оборудование в больницы. Для оказания помощи своим армянским коллегам в Армению прибыли многочисленные медицинские работники из стран-членов ЕС. Мы предоставили малому бизнесу гранты, частный сектор получит дополнительную поддержку в 2021 году. На данный момент мы предоставили правительству Армении 35,6 миллиона евро для помощи уязвимым семьям и бизнесу. Вместе с нашими государствами-членами мы доставили гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе. Европейская комиссия предоставила поддержку в размере 3,9 млн евро гражданскому населению, пострадавшему от конфликта в регионе. Мы продолжаем сотрудничество с местными организациями по предоставлению продуктов питания и гигиенических предметов, а также психологической поддержки перемещенным лицам из Нагорного Карабаха. В то же время мы знаем, что еще многое предстоит сделать, и прилагаем все усилия, чтобы поддержать вас", - отмечает дипломат.

"Дорогой народ Армении. При нормальных обстоятельствах я бы пожелала всем нам счастливого Нового 2021 года. Однако сегодня позвольте мне смиренно пожелать вам, чтобы предстоящий год был полон надежд и мира, отмечен здоровьем и положил конец пандемии. Также хочу пожелать много сил. Пусть быстрее наступят лучшие и светлые дни", - заключила Андреа Викторин.