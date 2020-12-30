Среда, 30 Декабря 2020 13:57

АрмИнфо.Национальный союз писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях решил прекратить публикацию произведений авторов из тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях "выступают против территориальной целостности Украины", в их числе Армения, Россия, Белоруссия, Сербия и Китай. Соответствующее решение союза опубликовала "Украинская литературная газета".

"На заседании секретариата Национального союза писателей Украины принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.

Подчеркивается, что исключение могут составлять публикации произведений "умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации".

Кроме того, решено ознакомить с этим постановлением министерство культуры и информационной политики Украины, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей. "Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины", - говорится в заявлении.