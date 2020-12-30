Среда, 30 Декабря 2020 13:54

АрмИнфо.В Москве рассчитывают, что ситуация на пространстве бывшего СССР будет в целом стабильной. Основания для этого имеются. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что благодаря последовательным усилиям России удалось добиться прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Подписанное 9 ноября трехстороннее заявление создает предпосылки для долгосрочного, полноформатного преодоления кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

"Исходим из того, что судьбу Белоруссии будет решать именно белорусский народ и его легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы. Надеемся, что Молдавия сохранит сбалансированный внешнеполитический курс, будет и далее придерживаться линии на неприсоединение к НАТО и другим военным союзам. 10 января 2021 года в Киргизии состоятся досрочные президентские, а весной - повторные парламентские выборы. Уверены: из октябрьских событий киргизские друзья сделали должные выводы, и все политические силы проявят ответственность за судьбу своей страны. Россия со своей стороны будет и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве, в том числе по линии Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ", - заявил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации.