Среда, 30 Декабря 2020 13:52

АрмИнфо.Beeline поздравляет своих абонентов с наступающим Новым Годом и Рождеством, и сообщает, что офисы продаж и обслуживания компании в новогодние праздники будут работать по специальному графику.

Согласно сообщению пресс-службы, 31 декабря все офисы будут открыты до 16:00, крупные офисы Еревана и областей - до 18:00.

Более того, без выходных будет работать офис продаж и обслуживания Beeline, расположенный на Северном проспекте Еревана. В частности, 31 декабря офис будет открыт до 20:00, 1 января – до 18:00, 2 и 3 января – до 21:00.

В круглосуточном режиме и без выходных будет работать офис продаж и обслуживания Beeline в аэропорту «Звартноц», за исключением новогодней ночи – с 22։00 до 03։00.

Крупные офисы столицы и областей вернутся на работу с 3 января 2021 года, а с 4 января все офисы продаж и обслуживания компании уже будут работать в нормальном режиме, с графиком работы которых можно ознакомиться на сайте www.beeline.am .

«Beeline всегда уделяет большое внимание доступности обслуживания и удобству абонентов. Даже в новогодние праздники качественное обслуживание будет доступно для них в наших офисах, в центре бесплатного телефонного обслуживания и, конечно же, онлайн», - сказал гендиректор компании «Телеком Армения» (торговая марка Beeline) Айк Есаян.

Сообщается, что ответы на интересующие вопросы абоненты могут получить, позвонив на короткий бесплатный номер 0611, или связаться с оператором, написав сообщение на страницу Beeline Armenia в Фейсбук, или с помощью онлайн-консультанта на официальном сайте www.beeline.am .

Для абонентов, которые находятся в роуминге в любой стране, действует бесплатный номер + 374 8000 0612.