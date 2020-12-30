Среда, 30 Декабря 2020 13:42

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предоставляет уникальную возможность своим клиентам 31-го декабря в канун Нового года с 9:00 утра до 16:00 приобретать товары в рассрочку более чем в 300 точках - партнеров Банка по всей территории Армении.

Клиенты могут за считанные минуты купить необходимые и понравившиеся им товары – мебель, бытовую или компьютерную технику, сотовые телефоны, строительные материалы, игрушки, автозапчасти непосредственно в магазине, а также приобрести турпакеты и авиабилеты в турагентствах без необходимости посещения Банка. Кредит оформляется на месте в течении нескольких минут.

Для получения кредита клиенту достаточно предъявить паспорт и социальную карту.

31-го декабря возможность осуществления покупок в рассрочку распространяется как на большие сетевые точки-партнеры, так и на отдельные магазины, которые сотрудничают с Банком. Подробную информацию о рабочем графике точек-партнёров можно получить, позвонив в Контактный центр Банка или непосредственно в предпочитаемый магазин.

Воспользуйтесь удобным и быстрым сервисом Банк ВТБ (Армения)! Позвольте себе необходимую покупку или новогодний подарок для Ваших близких сейчас, выплачивая его в течении последующих месяцев!

Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты в рассрочку на приобретение товаров и услуг на сумму от 30 тыс. драмов РА до 1.5 млн. драмов РА с годовой процентной ставкой от 0% до 21.5% (эффективная процентная ставка - 18.7%-24%), со сроком действия кредита от 3-60 месяцев.

Более подробную информацию об условиях кредитов в рассрочку Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке: https://www.vtb.am/ru/credits/installments/kreditovanie-v-rassrochku/ в точках партнерской сети, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.