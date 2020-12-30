Среда, 30 Декабря 2020 12:04

АрмИнфо. Недопустимы целевые нападки на правозащитные неправительственные организации, опасные тенденции роста оскорблений в их адрес. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армана Татояна, поступившего в АрмИнфо.

В заявлении Омбудсмен выражает беспокойство ростом вражды, особенно в социальных сетях. "Нельзя допустить, чтобы это восприятие развивалось в нашем обществе, поскольку оно опасно не только с точки зрения растущей нетерпимости в стране, но и также с

точки зрения роли НПО и правозащитников. Государство через свои соответствующие органы должно гарантировать свободное функционирование НПО в стране и обеспечивать им необходимую защиту. Мы должны помнить, что организации гражданского общества занимают особое место в системе прав человека, они выполняют важную функцию контроля над государством. У них должны быть гарантии нормальной работы, которые обеспечат защиту прав человека в стране. Защитник прав человека Армении придает большое значение работе НПО и отдельных правозащитников и их роли в установлении и развитии демократии в нашей стране", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что вопросы защиты прав человека в Армении приобретают все более важное значение, особенно в последнее время, когда вопросы человеческой жизни, здоровья, собственности, социального обеспечения и других прав, сначала из-за эпидемии, а

затем и поствоенной ситуации, стали предметом беспокойства для всех. Сотрудничество Омбудсмена с партнерами-правозащитниками и НПО продолжается в ключевых областях защиты прав человека, таких , как права военнослужащих и их семей, права людей с ограниченными возможностями, детей, женщин, свобода слова и прессы, а также права лиц, лишенных свободы, предотвращение пыток, продвижение бизнеса, защита трудовых прав, обеспечение прав беженцев и т. д.

Более того, сотрудничество омбудсмена с НПО носит институциональный характер. Это сотрудничество осуществляется посредством Общественного совета по защите прав инвалидов, Консультативного совета по предотвращению пыток и Экспертного совета по защите прав

человека в Вооруженных силах. В этом отношении омбудсмен постоянно уделяет внимание обеспечению бесперебойной работы гражданского общества и правозащитников. Омбудсмен регулярно выражал общественную озабоченность недопустимостью призывов к насилию и угроз в адрес правозащитников. Подчеркивалась обязанность государства предпринять адекватные шаги в этом вопросе. "В целом, очень важно понимать, что целью представителей гражданского общества является поднимать вопросы обеспечения прав и свобод в стране, способствовать их решению. Следовательно, оценка работы правозащитных институтов, включая представителей гражданского общества и правозащитников, должна проводиться в области прав человека и работать в конкретных областях", - говорится в заявлении. Как общественные, так и общественные и политические деятели могут осознать, что конечным адресатом и бенефициаром работы представителей гражданского общества является лицо, обладающее правами и свободами