Среда, 30 Декабря 2020 12:02

АрмИнфо.Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил второго президента Армении Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщается на официальной странице второго президента Армении в соцсети Facebook.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Роберту Кочаряну поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества Христова. Горячо поздравив второго президента Армении, Путин пожелал Кочаряну и его семье здоровья и благополучия. -