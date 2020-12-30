Среда, 30 Декабря 2020 12:00

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении Анна Григорян сообщила, что уходит из фракции <Мой шаг>, но не намерена складывать мандат. Об этом депутат сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Григорян, в частности, подчеркнула: <Я приняла решение сохранить свой мандат, но покинуть фракцию <Мой шаг>.В этот сложный для нашей страны момент, я считаю своим долгом озвучить требования народа, без скованности перед политической силой. Я сохраню мандат и продолжу свою работу, как беспартийный депутат во имя Сюника, Вайоц дзора и Армении>.