Среда, 30 Декабря 2020 11:56

АрмИнфо.После визита в Сюникскую область Армении Защитник прав человека Арман Татоян направил официальный запрос в Министерство иностранных дел Республики Армения относительно демаркационных процессов, принимая во внимание прямое влияние этих процессов на права человека в текущей ситуации.

В ответе МИД РА, как передает офис Омбудсмена Армении, говорится, что демаркация и делимитация государственных границ - это последовательные двусторонние международные процессы, требующие наличия совместной комиссии, в рамках которой проводятся профессиональные обсуждения и переговоры. Предпосылкой для упомянутых процессов является наличие между соседними странами нормальных двусторонних отношений, в том числе, дипломатических, между соседними государствами. В международной практике, говорится в ответе МИД РА, для проведения демаркационных процессов между соседними странами формируется двусторонняя межправительственная комиссия под председательством представителей внешнеполитических ведомств стран, состоящая из представителей государственных заинтересованных сторон (внешняя политика, оборона, безопасность), экспертов (особенно в области геодезии и картографии). Первый этап работы таких комиссий, как правило, завершается отдельным двусторонним соглашением о правовой основе демаркации, а затем, после демаркации, о совместной реализации демаркационного процесса. После успешного завершения двустороннего процесса Комиссия заключает соглашение о границе между двумя странами, в котором оговаривается, что все пограничные вопросы решены.

В МИД также подчеркнули, что до начала вышеупомянутых процессов, их успешное завершение, развертывание вооруженных сил или пограничных войск для несения боевого дежурства вдоль государственной границы является чисто оборонительной мерой безопасности в районах, фактически находящихся под контролем сторон и согласованной прямо или косвенно между представителями вооруженных сил . Следовательно, реализация текущих мер не связана с вопросами статуса, не может быть истолкована как окончательное соглашение о демаркации или механическом утверждении существующих административных границ.

Офис Защитника прав человека наладил эффективное сотрудничество и надежное партнерство с Министерством иностранных дел РА по упомянутым вопросам, а также по ряду других вопросов, особенно с постоянными представителями Армении в международных структурах и послами в ряде стран.