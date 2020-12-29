Вторник, 29 Декабря 2020 21:09

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе с 2021 года значительно увеличатся единовременные пособия по рождению ребенка. Об этом сообщает Информационный центр Арцаха.

Так, согласно источнику, если ранее пособие составляло 100 тысяч драмов за первого ребенка, второго и третьего – по 200 тысяч драмов, то со следующего года размер единовременных выплат будет равен 300 тыс драмов за каждого ребенка.

При наличии одного из родителей инвалидов размер единовременного пособия будет увеличен до 500 тысяч драмов. Возрастет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до двух лет - с 15 тыс драмов до 27 тысяч драмов.