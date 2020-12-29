Вторник, 29 Декабря 2020 20:34

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс (АНК) считает дезинформацией заявление вице-спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что и АНК в числе других политических сил готов к обсуждениям политической ситуации. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении АНК.

"Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян 29 декабря в беседе с журналистами заявил следующее: <Вы знаете, что премьер-министр Никол Пашинян предложил встретиться и обсудить политическую ситуацию с представителями парламентских и непарламентских сил. И я рад тому, что "Процветающая Армения", "Светлая Армения" и другие партии, которые уже выступили с заявлением, например, АНК, а также партия Армана Бабаджаняна "Во имя Республики", объявили, что готовы к этим обсуждениям". АНК не выступал с подобным заявлением. Потому нам непонятна мотивация распространения этой дезинформации>, - говорится в заявлении АНК. -