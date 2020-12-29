Вторник, 29 Декабря 2020 20:29

АрмИнфо. Жители приграничного села Шурнух перекрыли трассу Горис-Капан, требуя от властей Армении объяснений по складывающейся ситуации.

Ранее стало известно, что азербайджанцы требуют передать им 12 домов. "Сейчас мы находимся в Шурнухе. Дорога перекрыта. Представитель турок заявляет, что 10 дней назад предупредил о том, что жители должны покинуть 12 домов. Никто об этом не знал. Эта дорога закрыта, пусть нам скажут, кто знал об этом и не сказал людям", - сказал Аршакян журналистам.

Он призвал людей взять в руки оружие и прийти на помощь селянам, "оборонять нашу землю и воду". По любой карте, по его словам, это армянское село, в том числе, по карте лесхоза, картам кадастра, карте Генштаба. "Они пришли со своим GPS и ставят свои условия. Приходите, люди, не оставляйте нас одних. У кого есть оружие, берите и приезжайте", - сказал Аршакян.

Также стало известно, что азербайджанцы дали армянским жителям один день на освобождение половины села Шурнух Сюникской области. По

словам вице-мэра Гориса Менуа Овсепяна, противник пригрозил, что если до завтрашнего утра территории не будут освобождены, то они нападут на сельчан. "Жителям и главе деревни они сказали, что власти Армении еще 10 дней назад знали об этом", - заявил Овсепян. Он сообщил, что сейчас жители села перекрыли трассу, проходящую через деревню. "Эта магистраль также переходит Азербайджану. Население хочет понять, кому было сообщено об этом 10 дней назад, кто был в курсе?", - задался вопросом вице-мэр. По его словам, речь идет о примерно 12 домах и прилегающих к ним земельных участках, а это большая территория.