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АрмИнфо. Жители приграничного села Шурнух перекрыли трассу Горис-Капан, требуя от властей Армении объяснений по складывающейся ситуации.
Ранее стало известно, что азербайджанцы требуют передать им 12 домов. "Сейчас мы находимся в Шурнухе. Дорога перекрыта. Представитель турок заявляет, что 10 дней назад предупредил о том, что жители должны покинуть 12 домов. Никто об этом не знал. Эта дорога закрыта, пусть нам скажут, кто знал об этом и не сказал людям", - сказал Аршакян журналистам.
Он призвал людей взять в руки оружие и прийти на помощь селянам, "оборонять нашу землю и воду". По любой карте, по его словам, это армянское село, в том числе, по карте лесхоза, картам кадастра, карте Генштаба. "Они пришли со своим GPS и ставят свои условия. Приходите, люди, не оставляйте нас одних. У кого есть оружие, берите и приезжайте", - сказал Аршакян.
Также стало известно, что азербайджанцы дали армянским жителям один день на освобождение половины села Шурнух Сюникской области. По
словам вице-мэра Гориса Менуа Овсепяна, противник пригрозил, что если до завтрашнего утра территории не будут освобождены, то они нападут на сельчан. "Жителям и главе деревни они сказали, что власти Армении еще 10 дней назад знали об этом", - заявил Овсепян. Он сообщил, что сейчас жители села перекрыли трассу, проходящую через деревню. "Эта магистраль также переходит Азербайджану. Население хочет понять, кому было сообщено об этом 10 дней назад, кто был в курсе?", - задался вопросом вице-мэр. По его словам, речь идет о примерно 12 домах и прилегающих к ним земельных участках, а это большая территория.
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|Лилит Макунц: Премьер-министр проведет встречи с главами 3 парламентских фракций
|Глава ВСС заявляет, что призывал судей быть аполитичными
|Глава Высшего судебного совета Армении посетовал на рост загруженности судов
|Рубен Вардазарян категорически не согласен с позицией, что независимость судебной власти в Армении находится под угрозой
|Парламент Армении внес поправки в закон "О партиях"
|Наира Зограбян отстранена от должности председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Политолог: Ни Пашинян, ни Манукян доверия общества не заслуживают
|Карен Арустамян стал членом Аудиторской Палаты Армении
|Состоится встреча Никола Пашиняна и главы партии ППА Гагика Царукяна
|Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
|Омбудсмен: В настоящее время осуществляется важнейший гуманитарный процесс, связанный с защитой прав человека
|Депутат правящему большинству: Кто из вас без греха, тот первым пусть бросит в нее камень
|Омбудсмен Армении обратился в международные структуры в связи с вывеской <Добро пожаловать в Азербайджан> в Сюнике
|Никол Пашинян: Нашим самым большим упущением было то, что мы до войны не успели вернуть достаточно украденных денег
|Парламент Армении обсуждает вопрос о смещении Наиры Зограбян с должности председателя комиссии по правам человека и общественным вопросам
|За минувшие сутки в Армении выявлено 348 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В ближайшее время в Капанском медицинском центре можно будет пройти компьютерную томографию в рамках государственного заказа
|Российский сенатор: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечит мир в регионе в долгосрочной перспективе
|ВТБ (Армения) первый на рынке Армении переходит на безбумажную технологию обслуживания клиентов в рамках кредитных сделок
|Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-депутата Мгера Седракяна
|Гагик Галачян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Премьер-министр Армении произвел ряд перестановок в министерствах и ведомствах
|Армения вернула Азербайджану двоих пленных, Баку - четырех
|Глава МИД Армении переговорил с кипрским коллегой
|Депутат от правящего блока оппозиции: Вы повели себя, как хулиганы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Большая команда его волонтеров оказывает помощь семьям погибших и раненых
|МИД Турции: Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права
|Омбудсмен: Государственные органы призваны сыграть фундаментальную роль в предотвращении насилия или любого другого типа напряженности
|Благотворительные фонды и организации будут освобождены от выплат государственной пошлины
|Турецкие военные прибыли для работы в Совместном центре мониторинга
|Вазген Манукян: Мы не допустим проведения внеочередных парламентских выборов под руководством Пашиняна
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|Международная платежная система Visa признала Ардшинбанк самым крупным эмитентом ее карт в Армении.
|МИД Армении и Ирана определили перспективы сотрудничества с целью преодоления новых региональных вызовов
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