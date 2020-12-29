Вторник, 29 Декабря 2020 20:22

АрмИнфо. Единственный путь для вывода страны из нынешней ситуации - отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом по завершении встречи с главой армянского правительства заявил лидер партии "Процветающая Армения" и одноименной фракции армянского парламента Гагик Царукян.

По его словам, в ходе встречи премьером был поднят вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, однако данный вопрос можно будет обсудить в том случае, если Никол Пашинян не будет временно исполняющим обязанности премьера. Когда это будет

приемлемым для власти, по всем остальным вопросам проведем переговоры, заявил Царукян.