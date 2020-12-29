Вторник, 29 Декабря 2020 20:19

АрмИнфо. 29 декабря министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян принял главу делегации ЕС в Армении, посла Андреа Викторин, посла Литвы Ингу Станите-Толочкиене и посла Швеции в РА Патрика Свенсена.

Как передает пресс-служба МЧС РА, министр, приветствуя гостей, поблагодарил их за инициативу по снижению риска стихийных бедствий в Армении в рамках программы Twinning, а также за большую готовность участвовать в защите населения. Он заметил, что процесс реализации программы Twinning по усилению возможностей Спасательной службы и ее институционального становления по причине пандемии коронавирусаи войны не внушает оптимизма. Однако есть надежда на восполнение пробела в 2021 году, что приведет к положительным результатам.

Посол Андреа Викторин поздравила министра с назначением на ответственную должность в сложный для страны период, и выразила мнение, что сегодня, как никогда, необходимо сотрудничество для разработки всеобъемлющей системы защиты населения и управления рисками.

В ходе встречи стороны обсудили направления реализации целей программы, возможности внесения в них изменений при необходимости. Гости заверили, что готовы к обсуждениям, необходимым для эффективной реализации программы.

Напомним, программа Twinning была запущена с 1 октября 2020 года. Она реализуется ЕС через совместный шведско-литовский консорциум. Основная цель программы - сделать Армению более устойчивой страной, уменьшить воздействие различных стихийных бедствий на жизнь людей, экономику страны и общество.

Ранее АрмИнфо сообщало, что спустя 32 года после разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке Шведское управление по чрезвычайным ситуациям (MSB) вернулось в Армению для поддержки в разработке программы защиты населения от природных катаклизмов. "Я горжусь тем, что являюсь частью этой миссии. Наш партнер в Армении - Министерство по чрезвычайным ситуациям - выразило желание реализовать эту программу, что является возможным фактором в развитии возможностей министерства. Я с нетерпением жду возможности начать развивать этот процесс в области защиты населения", - сказал советник программы Twinning Джон Андерсен, которого Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям направило в Армению для руководства проектом. По словам заместителя директора Спасательной службы МЧС, полковника Оганеса Эмишяна, символично объявить о запуске этой новой программы Twinning в области защиты населения и управления рисками стихийных бедствий в день поминовения жертв землетрясения в Спитаке. "Мы ценим возможность этого сотрудничества с нашими шведско-литовскими коллегами для усиления устойчивости и повышения готовности в Армении r стихийным бедствиям", - сказал полковник.

Продолжительность программы - два года. Он состоит из трех основных компонентов - cовершенствование правовой базы защиты населения, повышение эффективности комплексной системы защиты населения и повышение потенциала для обеспечения развития эффективности управления человеческими ресурсами.