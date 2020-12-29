Вторник, 29 Декабря 2020 20:14

АрмИнфо. В парламенте Армении состоялась встреча лидера партии "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

В короткой беседе с журналистами Эдмон Марукян отметил, что в ходе премьер-министру было предложено уйти в отставку, после чего Национальное Собрание изберет нового главу правительства, сформировано переходное правительство из числа сил, которые имеют консенсус по новоизбранному премьеру. В правительство переходного периода должны быть вовлечены специалисты, которые добились успехов в своих сферах, и которые способны стабилизировать ситуацию в стране и подготовиться к внеочередным парламентским выборам. В этот период времени вполне возможно обсуждение и внесение поправок в Конституцию.

Однако, как отметил Марукян, премьер-министр настаивает на том, чтобы остаться при своей должности и пойти на внеочередные парламентские выборы. "Мы против подобного сценария, подтвердив в ходе встречи нашу позицию, и выслушав позицию премьера ",- подчеркнул Марукян. Тем самым, как заметил депутат, кризис продолжается. Без фракций "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" Национальное Собрание не может быть распущено.

Отметим, что премьер провел встречу и с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, однако, судя, по всему, стороны так и не пришли к общему знаменателю.