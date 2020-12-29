Вторник, 29 Декабря 2020 19:00

АрмИнфо. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В поздравительном послании главы российского государства, в частности, отмечается: "Уходящий год был отнюдь не простым, и хочется надеяться, что пройденные испытания останутся в прошлом. Важно, что мы целиком убедились в значимости дружественных, союзнических отношений наших стран. Уверен, что дальнейшее развитие многоплановых армяно- российских отношений будет созвучно базовым интересам наших братских народов и будет протекать в духе обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе". Путин пожелал Пашиняну, его близким и родным крепкого здоровья и благополучия, а всем Вашим соотечественникам - счастья и процветания".