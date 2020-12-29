Вторник, 29 Декабря 2020 18:54

АрмИнфо. 29 декабря министр обороны РА Вагаршак Арутюнян посетил 102-ю военную базу Российской Федерации, расположенную в Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба МО

РА.

Согласно источнику, Вагаршак Арутюнян ознакомился с инфраструктурой военной базы, вооружением и военной техникой. Министр обороны РА

поздравил командование военной базы с днем образования подразделения,

поддержал отличившихся во время службы российских военнослужащих.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул роль и значение российской военной базы, расположенной в Армении в контексте обеспечения безопасности в регионе, рассказал об углублении армяно- российского стратегического партнерства и союзнических связей.

Министр обороны также посетил православный храм Святой Александры, расположенный на территории военной базы, а в Военно-историческом музее оставил запись в книге отзывов.