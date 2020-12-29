Вторник, 29 Декабря 2020 18:51

АрмИнфо. <Телеком Армения> (торговая марка Beeline) сообщает, что этой зимой с 28 декабря с.г. по 28 февраля 2021 года, компания запускает предложение, в рамках которого предоставляет возможность воспользоваться выгодным роуминг­предложением.

В частности, как сообщает пресс-служба компании, в Объединенных Арабских Эмиратах стоимость интернета для абонентов предоплатных и постоплатных пакетов составит всего 10 драмов/Мб. Входящие и исходящие звонки в этом направлении, а также стоимость отправки одного SMS- сообщения составляет 250 драмов.

<Доступный и качественный интернет - это то, что от нас ожидают получить наши абоненты, и, безусловно, мы постоянно работаем в этом направлении. Невзирая на то, где находятся наши клиенты, им должны быть доступны возможности всемирной сети. А в этом году беспрецедентная стоимость интернета в ОАЭ пусть будет небольшим новогодним сюрпризом для наших дорогих абонентов>, - сказал гендиректор <Телеком Армения> Айк Есаян. Компания напоминает, что находясь в любой точке мира, абоненты Beeline могут бесплатно позвонить в Центр обслуживания клиентов по номеру +374 8000 0612. Дополнительную информации можно получить на сайте www.beeline.am, написав на страницу компании в фейсбуке Beeline Armenia, позвонив на бесплатный номер 0611 или в офисах продаж и обслуживания (https://www.beeline.am/hy/offices/). Напомним, что единственными собственниками <Телеком Армения> выступают братья Александр и Айк Есаяны. Последние являются гражданами Армении и имеют большой опыт в сфере телекоммуникаций. В течение долгих лет братья возглавляли в РА телекоммуникационную компанию Ucom.