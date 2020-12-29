Вторник, 29 Декабря 2020 18:49

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие по уголовному делу о разбойном нападении на дом бывшего главы Таможенного комитета Армении Армена Аветисяна, который расположен в Ереване по адресу ул. Исаакяна, 34б.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, нападение на дом было инициировано и организовано Левоном Саркисяном, более известным общественности под псевдонимом <Алрахаци Левик> и созданной в преступных целях группой граждан А.К и А.Н.

Согласно источнику, Левону Саркисяну выдвинуты обвинения по пунктам 1 и 2 3-й части 175 статьи Уголовного кодекса Армении, в качестве меры пресечения избран арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением 28 декабря было передано в прокуратуру для утверждения обвинения и направления дела в суд.

Напомним, что еще в 2009 году СНБ проинформировала о раскрытии нашумевших, особо тяжких преступлений, совершенных членами преступной группы, созданной учредителем компании <Мир обуви> Ара Карапетяном и бывшим заместителем начальника Норкского отдела полиции Арменом Никогосяном. За ними числится и разбойное нападение на особняк бывшего главы Государственного таможенного комитета Армении Армена Аветисяна.

Уголовное дело, возбужденное по данному факту, с обвинительным заключением было отправлено в суд, а в мае 2011 года был вынесен вердикт 10 членам преступной группы, которые получили сроки до 15 лет лишения свободы.

В результате предпринятых последних широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий удалось выяснить и имя реального заказчика нападения на особняк Аветисяна. "Согласно предварительным данным, им являлся бывший депутат НС Армении Левон Саркисян, больше известный под кличкой "Алрахаци Левик". Он, находясь в напряженных отношениях с Арменом Аветисяном, заказал членам преступной группы, уже совершившим ряд разбойных нападений, упомянутое преступление" - говорится в сообщении СНБ.

Отмечено, что "Алрахаци Левик", через своего родственника С.К., имевшего непосредственные контакты с Аветисяном, проработавшего у него и хорошо знающего структуру особняка последнего, приобрел и предоставил группе подробную схему дома, с пометками расположения сейфов. После разбойного нападения Саркисян забрал "понравившуюся" ему часть награбленного, в частности, ювелирные изделия и дорогие часы.

"В рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2018 года на основе упомянутых данных, в особняке и квартире Левона Саркисяна были проведены обыски, в результате которых обнаружены оружие и боеприпасы. Назначены комплексные экспертизы с целью проверки использования оружия и в других преступлениях", - отмечается в сообщении.-