Вторник, 29 Декабря 2020 18:28

АрмИнфо. В парламенте Армении готовится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с лидерами партии "Процветающая Армения" (ППА).

Перед началом встречи лидер оппозиционной партии "ППА" Гагик Царукян сообщил журналистам, что повестка партии не изменилась, и остается той же. Он пообещал представить подробности по завершении встречи, которая, как ожидается, состоится после заседания фракции "ПА".

Также в НС прибыл и премьер-министр РА Никол Пашинян, который перед встречей с представителями фракции "Процветающая Армения", проводит встречу со спикером парламента Араратом Мирзояном.

Между тем, как ранее сообщила руководитель фракции правящего блока <Мой шаг> Лилит Макунц, повестка встречи одна – внеочередные парламентские выборы.