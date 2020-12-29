Вторник, 29 Декабря 2020 17:47

АрмИнфо. В столице Армении - Ереване - стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Сегодня, 29 декабря марш достоинства начался с Парка им. Ваагна Давтяна Ереване. Участники шествия, скандируя "Никол - предатель", <Никол - уходи" двинулись в сторону здания Специальной следственной службы, где их встретил усиленный кордон полиции. Протестующие

отмечают, что сегодня в Армении нет премьер-министра по имени Никол, в кресле премьера оказался политический труп. Участники марша отметили, что накануне жители Сюникской области Армении также сказали нет действующей власти. Они, в отличие от премьера, своими

силами сдерживают аппетиты врага, защищая границы области и страны. "Армения без Никола",- скандируют манифестанты, требуя возбуждения уголовного дела против действующего главы правительства.

Как отметил в своем выступлении представитель АРФД Гегам Манукян, акция протеста не случайно проводится перед зданием, которое стало опорой Никола Пашиняна, не премьер- министра, а Никола Пашиняна, выполняя не требования закона, а прихоти Никола Пашиняна. "Никол уйдет, останется закон и Конституция со всей своей строгостью.У ССС есть время применить закон и привлечь к уголовной ответственности предателя родины",- заявил дашнакцакан.

Другой представитель партии Арцвик Минасян, обращаясь к сотрудникам ССС, призвал их выполнить свой долг, чтобы впоследствии с гордостью смотреть в глаза соотечественников. "Поступите так, чтобы завтра вы вошли в историю, как спасители родины, а не защитника предателя",- заявил Минасян.