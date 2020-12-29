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АрмИнфо. В столице Армении - Ереване - стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Сегодня, 29 декабря марш достоинства начался с Парка им. Ваагна Давтяна Ереване. Участники шествия, скандируя "Никол - предатель", <Никол - уходи" двинулись в сторону здания Специальной следственной службы, где их встретил усиленный кордон полиции. Протестующие
отмечают, что сегодня в Армении нет премьер-министра по имени Никол, в кресле премьера оказался политический труп. Участники марша отметили, что накануне жители Сюникской области Армении также сказали нет действующей власти. Они, в отличие от премьера, своими
силами сдерживают аппетиты врага, защищая границы области и страны. "Армения без Никола",- скандируют манифестанты, требуя возбуждения уголовного дела против действующего главы правительства.
Как отметил в своем выступлении представитель АРФД Гегам Манукян, акция протеста не случайно проводится перед зданием, которое стало опорой Никола Пашиняна, не премьер- министра, а Никола Пашиняна, выполняя не требования закона, а прихоти Никола Пашиняна. "Никол уйдет, останется закон и Конституция со всей своей строгостью.У ССС есть время применить закон и привлечь к уголовной ответственности предателя родины",- заявил дашнакцакан.
Другой представитель партии Арцвик Минасян, обращаясь к сотрудникам ССС, призвал их выполнить свой долг, чтобы впоследствии с гордостью смотреть в глаза соотечественников. "Поступите так, чтобы завтра вы вошли в историю, как спасители родины, а не защитника предателя",- заявил Минасян.
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|Следствие завершено: <Алрахаци Левику> выдвинуты обвинения по уголовному делу о разбойном нападении на дом экс-главы Таможенного комитета Армении
|Итальянский город Ловере признал независимость Арцаха
|В парламенте Армении готовится встреча премьер-министра Армении с лидерами партии "Процветающая Армения"
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Ара Абраамян: Все виновные в проигрыше армянской стороны в войне в Арцахе должны понести наказание
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|Лилит Макунц: Премьер-министр проведет встречи с главами 3 парламентских фракций
|Глава ВСС заявляет, что призывал судей быть аполитичными
|Глава Высшего судебного совета Армении посетовал на рост загруженности судов
|Рубен Вардазарян категорически не согласен с позицией, что независимость судебной власти в Армении находится под угрозой
|Парламент Армении внес поправки в закон "О партиях"
|Наира Зограбян отстранена от должности председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Политолог: Ни Пашинян, ни Манукян доверия общества не заслуживают
|Карен Арустамян стал членом Аудиторской Палаты Армении
|Состоится встреча Никола Пашиняна и главы партии ППА Гагика Царукяна
|Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
|Омбудсмен: В настоящее время осуществляется важнейший гуманитарный процесс, связанный с защитой прав человека
|Депутат правящему большинству: Кто из вас без греха, тот первым пусть бросит в нее камень
|Омбудсмен Армении обратился в международные структуры в связи с вывеской <Добро пожаловать в Азербайджан> в Сюнике
|Никол Пашинян: Нашим самым большим упущением было то, что мы до войны не успели вернуть достаточно украденных денег
|Парламент Армении обсуждает вопрос о смещении Наиры Зограбян с должности председателя комиссии по правам человека и общественным вопросам
|За минувшие сутки в Армении выявлено 348 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В ближайшее время в Капанском медицинском центре можно будет пройти компьютерную томографию в рамках государственного заказа
|Российский сенатор: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечит мир в регионе в долгосрочной перспективе
|ВТБ (Армения) первый на рынке Армении переходит на безбумажную технологию обслуживания клиентов в рамках кредитных сделок
|Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-депутата Мгера Седракяна
|Гагик Галачян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Премьер-министр Армении произвел ряд перестановок в министерствах и ведомствах
|Армения вернула Азербайджану двоих пленных, Баку - четырех
|Глава МИД Армении переговорил с кипрским коллегой
|Депутат от правящего блока оппозиции: Вы повели себя, как хулиганы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Большая команда его волонтеров оказывает помощь семьям погибших и раненых
|МИД Турции: Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права
|Омбудсмен: Государственные органы призваны сыграть фундаментальную роль в предотвращении насилия или любого другого типа напряженности
|Благотворительные фонды и организации будут освобождены от выплат государственной пошлины
|Турецкие военные прибыли для работы в Совместном центре мониторинга
|Вазген Манукян: Мы не допустим проведения внеочередных парламентских выборов под руководством Пашиняна
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|Международная платежная система Visa признала Ардшинбанк самым крупным эмитентом ее карт в Армении.
|МИД Армении и Ирана определили перспективы сотрудничества с целью преодоления новых региональных вызовов
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