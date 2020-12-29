Вторник, 29 Декабря 2020 16:51

АрмИнфо. Президент Азербайджана Алиев говорит одно, а делает противоположное. Об этом в интервью центру HAYASA заявил президент Союза армян России, Посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абраамян.

<Президент Азербайджана обещает мир, но при этом они убивают армянских стариков, отрубают головы и разрушают наши церкви. И Алиев прекрасно осведомлен об этих случаях вандализма. Так что говорить ни о какой стабилизации ситуации в регионе не приходится>, - заметил Абраамян.

По словам президента САР, Алиев понимает, что не победил, он готовит армянский и азербайджанский народы к новой войне. <Это временное перемирие. Армянский народ никогда не смирится со сложившейся ситуацией. Мы не забыли события в Баку, Сумгаите, за все это еще придется ответить>, - подчеркнул он.

Абраамян также заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда некомпетентны. По словам президента САР, были осуществлены кадровые изменения, которые имели свои роковые последствия. <Он сажал героев арцахской войны в тюрьму, сместил многих компетентых специалистов, все это повлияло и на положение дел в Армении. Человек, которого к власти привела улица не может руководить. Команда Пашиняна сегодня не способна решать насущные проблемы армянского народа. Более 30 000 беженцев лишены сегодня жилья, несколько тысяч наших молодых парней нуждаются в протезировании. А власти вместо того, чтобы решать все эти вопросы, перекладывают ответственность на прежних руководителей>, - заметил президент САР.

Он также заметил, что сейчас Пашинян отдает Азербайджану территории Армении и Арцаха, но это ненормально. По словам Абраамяна сейчас совсем не время заниматься демаркацией границ. Абраамян подчеркнул, что следует провести аудит и понять, кто во время войны провинился. По его словам, все виновные вне зависимости от должностей должны понести наказание за ошибки.

Также президент САР заявил, что чем скорее Пашинян уйдет с должности, тем лучше. <Сейчас Пашинян разделяет народ на <черных> и <белых>. Премьер заявляет, что тот кто не с ним, тот является предстателем бывшей власти, но это не так: <например я, сам по себе>. Человек, который придет к власти, после Пашиняна должен оперативно решить все накопившиеся после войны вопросы и подготовить страну к новым выборам. Новый руководитель Армении должен действовать исключительно в интересах армянского народа, должен искренне любить армянский народ>,- заметил Абраамян.

Он также заявил, что перед Арменией сейчас стоят 4 главных вопроса: во-первых, признание независимости Арцаха. Во-вторых, развитие Армении, реформы, в полном объеме. В-третьих, следует развивать внешнюю политику. Армения обязана сотрудничать со всеми странами мира, где есть армянская община. Нам следует укреплять наши отношения со стратегическим партнером - Россией. Однако, Пашинян считал, что может совмещать взаимоотношения с Россией и отношения с Западом, и результат был плохим. Также нужно понять, кто наши сторонники против Турции. Это Кипр, Греция, Болгария, следует развивать с ними отношения и организовать союз против Анкары. И наконец, в четвертых, необходимо развивать отношения с Диаспорой, чего раньше не делали. Общину армян России игнорировали, это не правильно. К сожалению до сих пор армянскую Диаспору во всем мире все еще не объединили>,- подчеркнул Абраамян.

Также президент САР очень жестко осудил руководство страны за то, что оно должным образом не занимается вопросом возвращения пленных и поиском тел погибших.

В заключении Абраамян отметил, что у нас есть возможность создать сильное государство. <Для этого нам нужно объединиться, не терять оптимизм и веру в светлое будущее, и вместе участвовать в создании сильной Армении>, - заключил Абраамян.