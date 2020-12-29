Вторник, 29 Декабря 2020 16:46

АрмИнфо. Представители фракции <Просвещенная Армения> встретятся с премьер-министром Армении только в том случае, если он намерен обсудить вопрос своей отставки. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь парламентской фракции партии ПА Геворк Горгисян.

Также депутат заметил, что предложение обсудить отставку главы кабмина им не поступало. А идти на внеочередные парламентские выборы в сложившейся ситуации партия не намерена.

<Мы не намерены идти на выборы в сложившейся ситуации, и намерены помешать их проведению, во что бы то ни стало. Пашинян отмечал, что хочет провести с нами встречу, но он намерен обсудить внеочередные выборы, мы же готовы обсудить условия его отставки. Только в этом случае будет возможно сформировать новый кабинет министров, состоящий из профессионалов. И только после этого можно проводить внеочередные выборы>,- заметил Горгисян.

Секретарь ПА также сыронизировал, заметив, что сейчас правительство не может обеспечить даже безопасность депутатов, которые входят в здание парламент, так о какой агитации и о каких выборах вообще может идти речь.

<Ситуация, когда недовольные граждане нападают на депутато, может произойти не только в Ереване, но и где угодно, в областных городах и селах. Самое время задуматься о правильности своих решений>, - заключил депутат.