Вторник, 29 Декабря 2020 16:14

АрмИнфо.По итогам 2020 года международная платежная система Visa наградила Банк ВТБ (Армения) премией «Карточный чемпион» (Card Rewards Champion) за впечатляющие результаты акции #платикартой.

Награда была вручена Банку в рамках ежегодной новогодней церемонии, организованной со стороны Visa в диджитал пространстве.

Банк ВТБ (Армения) к концу года подвел итоги 15-ой по счету совместной акции с международной платежной системой Visa.

Совместная акция Банка с международной платежной системой Visa #платикартой была запущена с 5-го мая до 5-го сентября 2020 года, срок которой, учитывая большой интерес со стороны клиентов, был продлен дополнительно на один месяц - до 5-ого октября 2020 года. В указанный период со стороны клиентов Банка были особо популярны онлайн покупки.

Согласно условиям акции клиенты, совершая безналичные платежи дебетовыми и кредитными картами Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum Банка ВТБ (Армения), накапливали бонусные баллы за безналичные транзакции и накопленные баллы обменивали на различные ценные подарки, информация о которых была размещена на специально созданной в рамках акции онлайн площадке.

Участники акции получили такие ценные подарки, как: iPhone 11 Pro, Apple Watch, AirPods, PowerBank, часы, браслеты и шармы, а также подарочные карты магазинов косметики, электронной техники и ювелирных магазинов.

По итогам акции самым активным участникам было вручено 143 подарка со стороны Банка ВТБ (Армения) и Visa.

Проводя аналогичные акции, Банк ВТБ (Армения) мотивирует клиентов совершать безналичные платежи дебетовыми и кредитными картами, накапливать бонусные баллы, тем самым вырабатывая стабильную привычку к безналичным платежам.

В результате акции рост безналичного оборота по сравнению с доакционным периодом составил 45%, а рост безналичного оборота по сравнению с предыдущим годом – на 40%.

Подробную информацию о картах Visa Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/payment-cards, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.