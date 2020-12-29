Вторник, 29 Декабря 2020 15:30

АрмИнфо.В рамках сотрудничества Центра креативных технологий ТУМО, Центрального банка и компании Amundi-ACBA Aset Management в приграничном городе Берд Тавушской области открылся учебный пункт ТУМО (TUMO Box). Об этом сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности.

Данные учебные пункты ТУМО легко перемещаемы, и представляют собой мини ТУМО-центры, которые можно разместить в любом городе или селе в качестве площадки по самообразованию для молодежи. В TUMO Box учащиеся будут проходить курсы самообразования, после чего будут направлены в Центр ТУМО в Дилижане для прохождения практических занятий. Каждый TUMO Box рассчитан на ежегодное предоставление возможности 320 учащимся пройти курс базового обучения в сферах технологий и дизайна.

Сообщается, что помимо основной программы ТУМО, в утренние часы учебный пункт может быть использован для реализации других образовательных программ