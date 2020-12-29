Вторник, 29 Декабря 2020 15:27

АрмИнфо.Глава парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц заявила, что получила информацию о том, что, вероятнее всего, встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой партии <Процветающая Армения> Гагиком Царукяном, состоится. Об этом Макунц заявила в беседе с журналистами.

Макунц подчеркнула, что пока не может назвать точную дату времени, когда пройдет встреча, однако, выразила уверенность, что в повестке будет только один вопрос. <Стороны обсудят вопрос проведения внеочередных выборов, о которых уже заявлял премьер-министр Армении. Насколько мне известно, подобные встречи могут состояться с главами всех 3 парламентских фракций>,- заключила депутат.

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что именно сегодня состоится встреча Пашиняна с Царукяном.