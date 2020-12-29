Вторник, 29 Декабря 2020 15:17

АрмИнфо.Глава Высшего судебного совета Рубен Вардазарян прокомментировал свое обращение к судьям, которое было расценено как политическое заявление. Вардазарян в ходе пресс-конференции подчеркнул, что заявление было расценено неверно и оно, напротив призывало судей быть аполитичными.

Отметим, что 15 ноября глава ВСС выступил с обращением к судейскому составу страны. Вардазарян отметил, что он сам поклялся перед народом Армении выполнять свои судебные обязанности честно, руководствуясь Конституцией и законами страны. С этим же призывом он обратился к своим коллегам, призвав их выполнять возложенную на них миссию, руководствуясь Конституцией и законами, и осуществлять правосудие с высокой степенью ответственности. <Мы обязаны соблюдать свою клятву, которую мы дали народу и делать свое дело, не поддаваясь политическому давлению и влиянию. Помните, никто из власти или оппозиции не имеет права вмешиваться в нашу деятельность. Любое подобное вмешательство должно встретить резкий отпор, в том числе и с моей стороны. Все подобные случаи будут подлежать расследованию", - заключил Вардазарян.

На пресс-конференции Вардазарян подчеркнул, что в своем заявлении он также призывал судей не поддаваться давлению и предупредил, что в обратном случае, если судья примет политическое решение глава ВСС лично строго отреагирует на это. Поэтому Вардазаряна удивляет тот факт, что его призыв интерпретируется властями в политическом свете, так как он, напротив, призывал судей быть аполитичными. <Для меня очень важно, чтобы судебная система находилась вне политики",-

заметил глава ВСС. Напомним, что 15 декабря Рубен Вардазарян обратился с призывом к судьям по той простой причине, что хотел дать ответ на <постыдный вопрос судьям>: мы скулящие под стенами судьи или профессионалы? Эта фраза была ранее озвучена премьер-министром Николом Пашиняном, который заявил, что в Армении есть <скулящие под стенами судьи>. Он имел в виду судей, которые, по его мнению, выносят несправедливые судебные решения и выполняют поручения бывшей элиты, сформировавшей ныне оппозиционное движение.