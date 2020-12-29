Вторник, 29 Декабря 2020 15:17

АрмИнфо.Глава Высшего судебного совета Рубен Вардазарян заявил сегодня на пресс-конференции, что загруженность судов Армении существенно возросла. Он отметил, что в 2020 году в суды поступило 6.470 уголовных дел, тогда как в 2019 году их было 5.139.

По словам Вардазаряна в судах общей юрисдикции работают 61 судья, которые рассматривают уголовные дела, и 86 судей, которые занимаются гражданским судопроизводством. Еще 24 судьи рассматривают административные дела.

Как подчеркнул глава ВСС, если разделить 6.470 на 61 судью, мы сможем увидеть, насколько перегружена судебная система. Но увеличилось не только количество уголовных дел, также возросло число гражданских и административных дел. Так в 2020 году в суд поступило 175.940 гражданских дел, что на 5.523 больше, чем в прошлом году, и 9.870 арбитражных дел, что на 6780 больше, чем в 2019 году.

Вардазарян сообщил, что в Апелляционном суде также повысился уровень загруженности, что привело к тому, что судебные заседания зачастую откладываются. В то же время глава ВСС заметил, что в несмотря на загруженность судебная система в Армении, тем не менее, функционирует стабильно. Также Вардазарян призвал юристов пополнять списки кандидатов в судьи, что поможет снизить уровень загруженности в системе.