Вторник, 29 Декабря 2020 15:15

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян отстранена от занимаемой должности председателя постоянной комиссии НС РА по правам человека и общественным вопросам.

По словам председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна, по итогам тайного голосования, прошедшего в парламенте страны 29

декабря за отстранение Наиры Зограбян от должности проголосовали 78 депутатов, четверо высказались против. Всего в тайном голосовании

приняли участие 84 парламентария, 2 бюллетеня признаны недействительными.

Напомним, что основанием для отстранения депутата от должности главы комиссии послужили записи Наиры Зограбян в Facebook , в которых она

назвала "мусором" электорат, приведший к власти премьер-министра Никола Пашиняна и его команду