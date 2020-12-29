Вторник, 29 Декабря 2020 15:14

АрмИнфо. Ни "Мой шаг", ни РПА, ППА и АРФД реального намерения проводить в стране справедливые, прозрачные и честные выборы не имеют. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Андриас Гукасян.

"Я убежден в существенном понижении общественного доверия в отношении всех этих сил. Что логически вполне обоснованно. Граждане видят, что никто из них даже не говорит о необходимости создания условий, необходимых для проведения справедливых выборов. Все эти силы главным образом заинтересованы либо в сохранении, либо в возвращении власти",

- подчеркнул он.

В подобных условиях ни Никол Пашинян, ни Вазген Манукян, деятелями, заслуживающими доверия общества, на взгляд Гукасяна, не являются. Соответственно, ожидать под их руководством подготовки справедливых, прозрачных выборов не приходится. По оценкам политолога, один лишь факт сохранения Пашиняна на первой строчке, в качестве лица блока "Мой шаг" уже говорит об отсутствии в данной политической силе озабоченности относительно данного вопроса.

Меж тем, практические шаги в направлении организации свободных, справедливых выборов в Армении, на его взгляд, по-прежнему необходимость. Поскольку условий для проведения подобных выборов в стране просто нет. А действующая в Армении система избирательных комиссий из прошлого каким-либо изменениям не подверглась. Соответственно, фальсификаторы итогов выборов и махинаторы из прошлого остаются в избирательной системе.

В этом свете, политолог убежден в декларативном характере намерений провести справедливые, нормальные выборы без смены избирательных комиссий и люстрации ЦИК. Также он считает необходимой автоматизацию подсчета итогов выборов, что позволит исключить человеческий фактор в ходе процесса и подсчета итогов голосования.

Более того, действующий закон "О партиях", согласно Гукасяну, никак не решает проблему исключения из процесса политической деятельности партий, годами раздающих предвыборные взятки. Меж тем, перерегистрация политических сил с целью исключить дальнейшую деятельность взяткодателей по-прежнему необходимость.

"Это представляется одной из самых важных проблем. Поскольку участие в выборах с мошенниками, само по себе, является компромиссом в отношении этих преступных сил. Меж тем, компромисса с преступниками не может и не должно быть априори. Невозможно создать правовое, демократическое государство, опираясь на организованную преступность. И эта проблема до сего дня законодательного решения не получила - парламент так и не дал оценку уголовно-криминального режима. А все озвучиваемые сегодня предложения законодательных изменений лишь преследуют цель облегчить воспроизводство правящей сегодня силы", - подытожил Гукасян.