Вторник, 29 Декабря 2020 15:13

АрмИнфо. Карен Арустамян стал членом Аудиторской Палаты Армении. Это стало ясно по итогам прошедшего 29 декабря тайного голосования в Национальном Собрании РА.

Как отметил в своем выступлении председатель счетной комиссии НС РА Ваагн Овакимян, из 131 депутата в голосовании приняли участие 104 парламентария. В пользу Карена Арустамяна выступили 103 депутата при одном против.

Отметим, что кандидатуру Карена Арустамяна предложила правящая

фракция "Мой шаг", выдвинувшая своего претендента во второй раз. В

первый раз - 10 декабря - он не получил необходимого количества

голосов. Ранее, представляя свою программу Карен Арустамян отмечал,

что на новой должности намерен внедрить высшие современные стандарты аудита и исключить возможные риски и произвол, повысить уровень работы Палаты для обеспечения высокого уровня отчетности. Он также указывал на важность внедрения системы контроля и управления качеством, что позволит фиксировать недостатки и упущения в деятельности АП.

Карен Арустамян окончил Армянский государственный экономический университет по специальности бухгалтерское дело и аудит. С 1998 года

работал в банковской системе, после чего с 2004 года занимал различные должности в государственной системе - налоговой службе, с 2005 года работал в Контрольной палате, а с 2018 года - в Аудиторской палате.