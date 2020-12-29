Вторник, 29 Декабря 2020 15:13

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян намерены провести встречу. Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно данной информации, Пашинян намерен посетить парламентскую фракцию партии ППА. Также, на встрече с премьером будут присутствовать депутаты из партии <Просвещенная Армения>. До встречи с Пашиняном, Царукян намерен провести встречу с членами парламентской фракции ПА.

Отметим, что премьер-министр Армении в пятницу заявил, что в 2021 году он готов провести внеочередные парламентские выборы, и что он намерен начать по этому поводу встречи и консультации с различными парламентскими и внепарламентскими политическими силами.