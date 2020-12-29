Вторник, 29 Декабря 2020 15:12

АрмИнфо. К великому сожалению, премьер-министр Никол Пашинян так и не осуществил в Армении люстрации, последствия чего сегодня налицо. Подобное мнение выразил АрмИнфо глава Центра по глобализации и региональной безопасности Степан Григорян.

"Энное число людей сегодня озвучивают самые различные утверждения с самых различных площадок: трибун, площадей, улиц: Вы убеждены, что все эти люди являются гражданами Армении? Убеждены, что они руководствуются исключительно бескорыстной любовью к родине? К сожалению, не убеждены. И именно для предотвращения возникновения подобных ситуаций и проводится люстрация", - подчеркнул он.

По оценкам политолога, в Армении существует ошибочное восприятие люстрации как процесса преследования и чистки граждан. В реальности люстрация сводится к выявлению склонности чиновника, к примеру, коррупции. И озвучиванию предупреждения о невозможности работы этого человека в парламенте, правительстве или других госструктурах.

На этом фоне, Армения, согласно Григоряну, продолжает жить в частичных реалиях советского прошлого. И та же армянская армия практически ничем не отличается по своей структуре от советской. Меж тем, большая часть критиков действующей власти, людей, обвиняющих Пашиняна в самых страшных преступлениях, это люди старой формации. Многие из них не виноваты в том, что формировались как личности в иных условиях, при иных правилах игры.

"Давайте не забывать, что когда мы говорим о люстрации, велосипеда нам для этого изобретать не надо. Перед глазами опыт стран Балтии. Литва, Латвия и Эстония сегодня более-менее независимы и развиваются куда более динамично, чем мы. Скажу больше, и из них быстрее всего развивается Эстония, где была проведена самая жесткая люстрация. Госструктуры полностью очищены от агентуры спецслужб, бывшей коммунистической элиты. Все эти люди спокойно живут и занимаются чем угодно, и наукой, и бизнесом, кроме управления страной", - подытожил политолог.