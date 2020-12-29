Вторник, 29 Декабря 2020 15:11

АрмИнфо.В настоящее время осуществляется важнейший гуманитарный процесс, связанный с защитой прав человека. Это особенно касается возвращения пленных и обмена телами погибших. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

По его словам, которые распространила пресс-служба офиса Омбудсмена, вчера поздно вечером в азербайджанских средствах массовой информации распространились сведения о том, что между армянскими и азербайджанскими военнослужащими в окрестностях села Тох Гадрутского района возобновились боевые действия. Азербайджанские источники также сообщили о наличии раненых и жертв. Об этом позже также заявило Министерство обороны Азербайджана. "Сразу после публикации данных новостей я со срочными официальными запросами обратился в Министерство обороны РА и Армию обороны Арцаха. Оба ведомства категорически опровергли эту информацию, заверив, что режим прекращения огня строго соблюдается, ни одно подразделение не принимало участия в каких-либо операциях в этом районе, а также было заверено, что никаких чрезвычайных происшествий, связанных с подразделениями Армии обороны, не было зарегистрировано. Затем по этим же вопросам были опубликованы публичные заявления Министерства обороны и Армии обороны от 28 декабря", - говорится в заявлении. Более того, отмечает Омбудсмен, также зафиксировано, что 28 декабря около 12:45 иранский телеграм-канал со ссылкой на свои источники сообщил, что в Гадрутском районе бои произошли не между арцахскими и азербайджанскими вооруженными силами, а между азербайджанскими военнослужащими, которые стреляли друг в друга, в результате чего у них трое жертв.

"Как Защитник прав человека Армении, особо отмечаю, что в настоящее время осуществляется важнейший гуманитарный процесс, связанный с защитой прав человека. Это особенно касается возвращения пленных и обмена телами погибших. Особо предупреждаю, что любые провокации или заявления о вооруженном конфликте в послевоенный период не могут препятствовать возвращению пленных или обмену телами жертв. Напоминаю, что исходным фактом надо воспринимать положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающиеся полного прекращения огня и всех боевых действий, которые стороны обязались соблюдать, и данное заявление не было оспорено органами власти сторон. Следовательно, любой фактор, в том числе недостоверная информация о вооруженных конфликтах, публикуемая азербайджанскими источниками и получившая регулярный характер, или любые провокации вооруженных конфликтов не могут быть причиной срыва или приостановки важнейшего гуманитарного процесса, особенно в связи с возвращением пленных и обменом телами. Поэтому, обращаю внимание международного сообщества, и особенно международных организаций, имеющих мандат защиты прав человека, на текущую ситуацию, чтобы обеспечить непрерывность и ускорение данной гуманитарной миссии, а также исключения любых препятствий в этом процессе. Данное заявление с моей подписью будет адресовано именными письмами соответствующим международным органам. Вопросы защиты права человека в послевоенный период, а также вопросы гуманитарного права и впредь будут находиться под непосредственным вниманием Защитника прав человека Армении", - говорится в заявлении Защитника прав человека РА.