Вторник, 29 Декабря 2020 12:17

АрмИнфо. Постоянно циркулирует мысль о том, что при гибкой политике можно было бы избежать войны. Однако, думающие так люди должны ответить на 1 вопрос, почему нам не удалось избежать войны в 2016 году. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул, что <гибкая> политика, проводимая Арменией на протяжении многих лет, привела к внесению в январе 2016 года российских предложений, которые предусматривали возвращение 7 регионов (5 + 2) без какого-либо уточнения статуса Нагорного Карабаха.

<Почему Россия сделала такое предложение? По простой причине, в результате <гибкой> политики Армении, Мадридский процесс зашел в тупик, поскольку Арцах мог получить статус вне Азербайджана только с согласия Азербайджана.

Для России и для всех было очевидно, что Азербайджан никогда не согласится на такой вариант (у него есть возможность не согласиться), и поэтому необходимо было найти способы выйти из тупика. И, кстати, если некоторые утверждают, что политика, проводимая Арменией после 2018 года, была недостаточно пророссийской и это послужило причиной войны, то почему российские предложения появились в условиях <достаточно пророссийской> политики в 2016 году и произошла апрельская война?

Был только один способ избежать войны - вернуть территории, забыв о статусе Арцаха. Сейчас, конечно, количество сторонников этой версии, увеличилось. Однако они не принимают во внимание то, что и в этом случае азербайджанская вывеска появилась бы возле Гориса. Также одно время нас обвиняли в <продаже земель>. Даже сейчас они угрожают жизням наших пленников подозрительными заявлениями.

Самым большим упущением сторонников <гибкой> политики является то, что на протяжении многих лет они проводили политику избегания войны, а не подготовки к войне. Наш самый большой недостаток в том, что за два с половиной года нам не удалось вернуть достаточно украденных денег и как следует подготовиться к войне>, - заключил Пашинян.