Вторник, 29 Декабря 2020 12:03

АрмИнфо. На внеочередном заседании Национального Собрания Армении 29 декабря обсуждается вопрос о смещении депутата НС от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наиры Зограбян с должности председателя постоянной парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам. С этой инициативой выступила правящая фракция "Мой шаг".

Обосновывая проект решения Национального Собрания, депутат НС от правящей фракции Артур Ованнисян отметил, что для избрания председателя комиссии не предусмотрены отдельные критерии, которым должен соответствовать претендент. Зачастую решения о выдвижении кандидата, который избирается тайным голосованием, принимаются на основании взаимного согласия фракций. Данный механизм, как правило, используется при выборах спикера парламента, его заместителей, глав комиссий и их заместителей.

"Фракция "Мой шаг", оставаясь верной принципу прозрачности, считает невозможным дальнейшее пребывание Наиры Зограбян в должности председателя комиссии правам человека и общественным вопросам", - заявил докладчик.

Он добавил, что основанием для данного решения послужили две записи Наиры Зограбян в социальной сети Facebook. В частности, в записи от 17 декабря она написала следующее: "Я ненавижу тебя мусор (имеется в виду электорат премьер-министра РА Никола Пашиняна - ред.) за то, что ты привел к власти себе подобного, того, кто постепенно закрывает страницу нашей государственности ". Вторая запись от 22 декабря гласит: "Проблема номер один в стране - невежество. После ухода Никола и завершения периода николизма, мы, да, насильно просветим также эту часть общества, чтобы во время выборов она не привела к власти свое зеркальное отражение. Я не отдам родину этой грязи".

Как считает Артур Ованнисян, депутат Наира Зограбян неоднократно выступала с подобного рода заявлениями. Между тем, Конституция Армении четко фиксирует, что власть в стране принадлежит народу, который осуществляет свой выбор путем свободного волеизъявления на выборах и референдумах. Человек в стране является высшей ценностью. Уважение и защита прав человека - обязанность общества. "Тем самым, своими заявлениями, которые унижают человеческое достоинство и права человека, классифицируют людей по группам, Наира Зограбян нарушила права граждан, зафиксированные в Конституции страны, и не имеет права занимать должность председателя парламентской комиссии, основной задачей которой является защита прав человека ", - заявил докладчик.

Он добавил, что фракция "Мой шаг" предлагает лишить Наиру Зограбян должности главы комиссии по правам человека и общественным вопросам, тем самым, посылая сигнал гражданам о непримиримости Национального Собрания в вопросах, связанных с защитой прав человека и их правом на свободное волеизъявление.