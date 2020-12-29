Вторник, 29 Декабря 2020 11:59

АрмИнфо.В ближайшее время в Капанском медицинском центре можно будет пройти компьютерную томографию в рамках государственного заказа. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, в дни боевых действий американскими врачами армянского происхождения Армении был передан компьютерный томограф,

который пользуется наибольшим спросом в Капане. В результате, сегодня жители Сюникской области могут пройти компьютерную

томографию не только в Горисе, но и в Капанском медицинском центре. Первые исследования уже проведены. "Вскоре в Капане "можно будет пройти компьютерную томографию в рамках госзаказа, в установленном правительством порядке. Я благодарю наших партнеров из диаспоры за такое важное пожертвование", - написал министр здравоохранения РА.

Отметим, что компьютерная томография - метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии. Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями. В настоящее время рентгеновская компьютерная томография является основным методом исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.