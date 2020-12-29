Вторник, 29 Декабря 2020 11:56

АрмИнфо. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечит мир в регионе в долгосрочной перспективе. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев.

Бывший главком подчеркнул, что Россия не в первый раз играет решающую роль в урегулировании конфликтов между своими ближайшими

соседями. "Мы глубоко уважаем обе противоборствующие стороны, и желаем им только добра и благополучия, которые невозможны в условиях

войны. В ходе военных действий и Армения, и Азербайджан понесли потери в личном составе и боевой технике, погибло много мирных жителей, разрушены жилье и инфраструктура"- отметил он.

Виктор Бондарев указал на то, что благодаря личному вмешательству российского президента конфликтующие стороны пошли на заключение

трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года, которое прекратило братоубийственную войну в Нагорном Карабахе, а значит, позволило избежать дальнейшего кровопролития. Азербайджан согласился на полное прекращение огня и ввод на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск российских миротворцев. Армения в свою очередь пошла на серьезные территориальные уступки по "поясу безопасности", чтобы сохранить жизни жителей Нагорного Карабаха и контроль за большей частью территории. "России и лично нашему президенту удалось совершить то, чего не смогли добиться Совбез ООН, ОБСЕ и Минская группа", - отметил сенатор.

Он напомнил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией затяжной, он возник не вчера. "А территориальные притязания и споры о принадлежности той или иной земли, как правило, не исчерпываются сложившейся на текущий момент конфигурацией сил. В таких вопросах всегда возможен регресс, так как у каждой стороны своя правда. Дабы его избежать, наши миротворцы останутся в Карабахе, что обеспечит не только прекращение огня, но и как минимум пятилетний срок мирного сосуществования в Закавказье. Хотелось бы подчеркнуть, что от прекращения войны в Нагорном Карабахе выигрывают все. Надеемся, что оно станет переломным в ходе многолетнего противостояния, а также создаст предпосылки к установлению прочного мира в регионе. Уверен, что российские миротворцы с честью и достоинством выполнят поставленные перед ними задачи", - сказал Виктор Бондарев.