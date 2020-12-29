Вторник, 29 Декабря 2020 01:05

АрмИнфо.Принимая во внимание стремительное развитие электронного документооборота и тенденцию цифровизации на банковском рынке, в конце 2020 года Банк ВТБ (Армения) запустил инновационную услугу применения электронных подписей в процессе подписания кредитной документации с клиентами.

Первым на банковском рынке Армении Банк ВТБ (Армения) предоставляет своим клиентам возможность подписания кредитной документации посредством специальных планшетов. Это дает возможность не только сэкономить время, так как единожды расписавшись клиент уже обеспечивает свою подпись в необходимых местах по всему документу, но и обеспечивает оптимальный процесс дальнейшего хранения кредитной документации – все заверенные документы сразу же автоматически направляются на адрес электронной почты клиента.

Электронная подпись используется с письменного согласия клиента. При этом даже если у клиента нет электронной почты, он все же может воспользоваться возможностью электронного подписания своей кредитной документации, и в данном случае документы, подписанные электронной подписью, предоставляются клиенту на бумажном носителе.

При внедрении новой безбумажной технологии ключевым аспектом Банком рассматривалась надежность и защищенность процесса подписания клиентских документов. Именно надежность с точки зрения безопасности является главным преимуществом данной технологии: при каждом вводе электронной подписи автоматически генерируется уникальный код, которым шифруется весь документ, и далее он не подлежит изменению. Подделать или дублировать подпись клиента невозможно, поскольку каждая подпись имеет свой уникальный скрытый код.

Помимо сокращения времени обслуживания одного клиента на целых 15%, немаловажную роль в реализации проекта сыграла ее экологическая составляющая – за 1 год Банк сэкономит более 6 млн. страниц бумаги.

Безбумажная технология подписания кредитной документации уже внедрена во всех филиалах Банка ВТБ (Армения) в городе Ереван, а в 2021 году запланирован ее запуск во всех филиалах Банка и новое слово в процессе документооборота будет применятся ко всем видам услуг, предоставляемых Банком.

Все подробности можно получить из филиалов Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.