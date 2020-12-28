Понедельник, 28 Декабря 2020 19:07

АрмИнфо. Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-депутата НС РА от Республиканской партии Армении, бывшего главы административного района Эребуни Мгера Седракяна (криминальная кличка Мгер Тохмахский) о злоупотреблении служебными полномочиями.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Согласно источнику, уголовное дело направлено в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения.

Сообщается, что по данному делу обвинения выдвинуты еще 5 членам Совета старейшин Еревана, которые помогали Седаркяну в осуществлении незаконной постройки и присвоении имущества по части 2 статьи 38- 308 Уголовного кодекса РА (содействие в злоупотреблении должностными полномочиями).

Напомним, что по данным СК, Мгер Седракян, в 1999-2008 гг. занимая должность руководителя столичной общины Эребуни, будучи уполномоченными осуществлять организационно-административные и административно-экономические функции, злоупотребляя своими должностными полномочиями, умышленно не выполнял своих служебных обязанностей, не применял меры административной ответственности для самовольного строительства зданий общей площадью 2782,55 кв. м, принадлежащих его сыну и брату на территории <Парка Вардавар>, с целью дальнейшего включения их в Фонд собственности последних.

По данным следствия, Седракян, используя должностное положение вопреки интересам службы, при содействии членов муниципального совета, земельный участок общей 12035.5 кв. м., расположенный на территории <Парка Вардавар>, являющегося собственностью общины Эребуни города Еревана, произвел его отчуждение в пользу сына и брата, в результате чего указанный участок вышел из собственного фонда общины, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям.

По совокупности добытых достаточных доказательств Мгеру Седракяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса РА.