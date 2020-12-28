Понедельник, 28 Декабря 2020 18:27

АрмИнфо. Гагик Галачян назначен заместителем министра иностранных дел Армении. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отметим, что с ноября 2018 года Галачян занимал должность Посла Республики Армения в Республике Казахстан и Киргизской Республике. 4 декабря 2020 он был отозван.

Ранее с 2009 по 2016 года Галачян являлся послом Армении в Греции, на Кипре, в Сербии, Боснии и Герцеговине.

Гагик Галачян родился 4 марта 1969.