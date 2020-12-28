Понедельник, 28 Декабря 2020 18:27

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал ряд решений о назначениях на пост заместителей министров и снятий с занимаемой должности.

В частности, как сообщает пресс-служба правительства, Ара Назарян снят с должности первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, и назначен заместителем министра по ЧС. Первым заместителем данного ведомства стал Армен Памбухчян, занимаемый ранее должность заместителя министра по ЧС.

Сообщается, что с 28 декабря Гагик Галачян вступил в должность заместителя министра иностранных дел Армении.

Кроме того, согласно источнику, Гаяне Маркосян с 3 февраля будет освобождена от должности заместителя губернатора Лорийской области