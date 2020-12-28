Понедельник, 28 Декабря 2020 17:54

АрмИнфо.Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал подробности об очередном обмене пленными, состоявшемся сегодня между Баку и Ереваном.

"Сегодня осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", - сказал Мурадов.

Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

Как сообщают источники телеграмм – канала @wargonzo, близкие к Генштабу МО, один из пленных, возвращенный из Баку, нуждался в срочной госпитализации. С авиабазы в Эребуни его увезли на машине скорой помощи.