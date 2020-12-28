Понедельник, 28 Декабря 2020 17:36

АрмИнфо. "Вы повели себя, как хулиганы",- заявил 28 декабря депутат от правящей фракции "Мой шаг" Сисак Габриелян, комментируя с трибуны парламента инцидент, произошедший с участниками акции, требующих отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как отметил Сисак Габриелян, сегодня группа лиц у здания НС предприняла попытку напасть на него, но этого им не удалось. "Похожим на вас хулиганам нет, и не будет места в политической повестке Армении. Еще раз призываю: держитесь подальше. Если хотите поговорить, я могу говорить и готов к этому. Когда вы на 5 минут заблокировали мой автомобиль в надежде, что я побегу, но я не из таких",- заявил депутат.

Коснулся вопроса и коллега Габриеляна по фракции Грачья Акопян, который назвал произошедшее позором. По его словам, в данном случае

речь идет не о хулиганстве, а о преступлении.

Отметим, что сотрудниками правоохранительных органов задержаны несколько оппозиционеров, вышедших сегодня на акцию протеста.

Перепалка протестующих с депутатом Сисаком Габриеляном закончилась дракой. Один из протестующих подошел к автомобилю депутата и спросил: "Пришли за премией?". После того, как Габриелян вышел из машины, мужчина толкнул его, и началась потасовка, во время которой Сисак Габриелян ударил одного из протестующих по лицу. После драки депутат сел в автомобиль и уехал, а протестующие забросали автомобиль яйцами. Несколько участников акции протеста были задержаны. Среди них - член Верховного органа АРФД Арцвик Минасян, председатель Верховного органа АРФД Симон Симонян и другие. Всего, по данным Полиции Армении, задержаны восемь человек